В МИД РФ не видят причин для возобновления паузы в Алеппо

В МИД РФ считают неактуальным вопрос о возобновлении гуманитарной паузы в Алеппо.

- Вопрос возобновления гуманитарной паузе сейчас неактуален, - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Интерфакса».

- Гуманитарная пауза закончилась в субботу. Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые, в частности, сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы, - сказал замглавы Рябков.

20 октября в Алеппо в 08:00 началась «мирная пауза» для выхода из города больных и раненых, мирного населения, а также вооруженных формирований.