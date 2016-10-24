В МИД РФ не видят причин для возобновления паузы в Алеппо
В МИД РФ считают неактуальным вопрос о возобновлении гуманитарной паузы в Алеппо.
- Вопрос возобновления гуманитарной паузе сейчас неактуален, - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Интерфакса».
- Гуманитарная пауза закончилась в субботу. Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые, в частности, сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы, - сказал замглавы Рябков.
20 октября в Алеппо в 08:00 началась «мирная пауза» для выхода из города больных и раненых, мирного населения, а также вооруженных формирований.
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