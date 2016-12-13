13 видов птиц признаны вымершими

В Красную книгу внесли больее 740 новых видов птиц, в числе которых 13 вымерших. Передается, что ранее они жили на островах и были уничтожены такими животными, как крысы и кошки. Ученые сообщили, что исчезновение данных видов совсем неудивительно. По их словам, в последнее время в научной литературе о них нет никаких извещений.

Представители Международного союза охраны природы сообщили, что 11 процентов птиц из новых видов находятся под угрозой вымирания в связи с нелегальной торговлей, нападением инвазивных видов, лесозаготовкой, а также неустойчивым сельским хозяйством, - сообщает «ФАН».

Эксперты подчеркнули, что под угрозой исчезновения жако, серые африканские попугаи. Что касается растений, то калимантанское манго признано пропавшим, а ротанг поместили в категорию «виды на грани исчезновения».