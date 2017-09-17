В Видном отменены итоги выборов

В подмосковном Видном отменили результаты выборов главы городского поселения.

Об этом «РИА Новости» рассказали в Мособлизбиркоме. Секретарь областной комиссии Игорь Кудрявин заявил: «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ленинского района на своем заседании отменила результаты выборов главы городского поселения Видное и нового состава совета депутатов».

Причиной отмены итогов выборов стало то, что ТИК Ленинского района не рассматривал должным образом поступившие жалобы, и после выборов осуществить проверку по ним оказалось невозможным.

10 сентября в Московской области прошла 81 избирательная компания в органы местного самоуправления, а также выборы в Московскую облдуму по Электростальному одномандатному округу