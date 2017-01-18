Видеоконференция по обмену пленными в Донбассе не состоялась по вине Киева

Представитель ЛНГ в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева сообщила журналистам, что запланированная на 18 января видеоконференция по вопросу обмена пленными не состоялась из-за того, что Киев не смог обеспечить явку всех уполномоченных лиц со стороны Украины.

- На заседании Контактной группы 16 января в Минске со стороны ЛНР и ДНР было выдвинуто предложение о проведении видеоконференции, цель которой - оценить ситуацию и произвести обмен информацией. От этого зависит решение важного вопроса – достижение практического результата в вопросе освобождения заложников, - цитирует Кобцеву ЛуганскИнформЦентр.

Однако, по словам представителя ЛНР, Киев фактически сорвал проведение видемоста.

- К сожалению, украинская сторона не смогла обеспечить явку всех уполномоченных лиц со стороны Украины для участия в ней, в связи с чем смысл ее проведения нецелесообразен, - подчеркнула Кобцева.

Ранее уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что участники гуманитарной подгруппы Контактной группы 18 января планировали провести видеоконференцию по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

Ожидается, что ближайшая встреча участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп состоится в Минске 1 февраля.

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