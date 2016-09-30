Видеокамера в Орле зафиксировала скорость автомобиля 1418 километров в час

В Орле автоматический комплекс фиксации дорожных нарушений зарегистрировал сверхзвуковую скорость движения у машины на дороге.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законов о промышленной и дорожной безопасности Генпрокуратуры Александра Канунцева, нередки случаи ошибок автоматического измерения или их интерпретации программным обеспечением комплексов.

Ранее камеры видеофиксации уже «отличились» в Москве. Они зафиксировали тень от автомобиля, блики фар и факт превышения скорости у припаркованной машины.

Сегодня в России насчитывается 6400 стационарных и 4036 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, сообщает «Российская газета».