Видео смертельной рождественской гонки в Тюмени просмотрели миллионы россиян

Более миллиона просмотров собрало видео смертельной рождественской гонки в Тюмени, в результате которой погибли два человека.

Кадры с видеорегистратора одного из участников ДТП опубликовало в сети издание Tyumen Times, - сообщает РИА «Новости».

Вечером 7 января два автомобиля — Audi и Range Rover – устроили гонки на городской улице. Водитель Audi записывал происходящее на видео. Набрав скорость около 165 километров в час, внедорожник обогнал Audi и врезался в фонарный столб. Как видно на записи, столкновение сопровождалось яркой вспышкой.

В результате ДТП погибли 37-летний водитель Range Rover и его 35-летняя жена. По информации издания, у них осталось трое детей.

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Места: Россия
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