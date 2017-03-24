Видео песни Юлии Самойловой для «Евровидения» посмотрело более 1 млн человек

Пользователи интернета активно интересуются песней Flame Is Burning, с которой россиянка Юлия Самойлова рассчитывала выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Количество просмотров соответствующего видео на YouTube превысило миллион, - сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Самойлова должна была представлять на конкурсе Россию, однако украинские власти на три года запретили ей въезд на территорию страны за то, что она в 2015 году участвовала в концерте в Крыму без разрешения соответствующих украинских служб.