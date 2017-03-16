Вибрации заменят сложные физнагрузки
Новый вид гимнастики может помочь людям с сахарным диабетом и ожирением, которым противопоказаны тяжелые нагрузки. Данные упражнения безопасны и не могут привести к дефектам костной массы.
WBV – это элементарные упражнения с применением особой вибрирующей платформы, которые делаются в различных положениях: сидя, лежа и стоя. При их выполнении мышцы уменьшаются и расслабляются, - сообщает «Экономика сегодня».
Если после физической нагрузки тяжело дышать, то после WBV ничего схожего нет. Кроме того — ощущение вибрации в теле — это еще и приятно, отмечают эксперты.
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