Не входящие в ОПЕК страны не готовы сокращать объемы добычи нефти
Из стран-экспортеров нефти, которые не входят в ОПЕК, лишь Россия и Оман выразили готовность сократить объемы производства для поддержания стабильности на мировом рынке.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в картеле.
«В ОПЕК считают, что заявленные Россией и Оманом сокращения нефти будут преднамеренными и не являются естественным спадом добычи», - цитирует ТАСС сообщение агентства.
Ранее сообщалось, что 10 декабря в Вене состоятся переговоры представителей стран-экспортеров нефти, на которых будет обсуждаться вопрос о поддержке инициативы картеля и сокращении объемов добычи нефти с 1 января 2017 года.
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