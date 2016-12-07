Не входящие в ОПЕК страны не готовы сокращать объемы добычи нефти

Из стран-экспортеров нефти, которые не входят в ОПЕК, лишь Россия и Оман выразили готовность сократить объемы производства для поддержания стабильности на мировом рынке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в картеле.

«В ОПЕК считают, что заявленные Россией и Оманом сокращения нефти будут преднамеренными и не являются естественным спадом добычи», - цитирует ТАСС сообщение агентства.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Вене состоятся переговоры представителей стран-экспортеров нефти, на которых будет обсуждаться вопрос о поддержке инициативы картеля и сокращении объемов добычи нефти с 1 января 2017 года.