Вход Господня в Иерусалим в Исаакиевском соборе совершат дети
Религиозный праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается в этом году 9 апреля.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит необычную литургию, которая пройдет в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.
В богослужении и крестном ходе примут участие около 3 тысяч детей – все они учащиеся православных гимназий и воскресных школ.
Подобная практика уже проводилась в феврале. В соборе отпраздновали Международный день православной молодежи, и после богослужения был совершен крестный ход вокруг храма, впереди которого шли дети с цветами, сообщает Interfax.
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