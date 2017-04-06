Вход Господня в Иерусалим в Исаакиевском соборе совершат дети

Религиозный праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается в этом году 9 апреля.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит необычную литургию, которая пройдет в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

В богослужении и крестном ходе примут участие около 3 тысяч детей – все они учащиеся православных гимназий и воскресных школ.

Подобная практика уже проводилась в феврале. В соборе отпраздновали Международный день православной молодежи, и после богослужения был совершен крестный ход вокруг храма, впереди которого шли дети с цветами, сообщает Interfax.