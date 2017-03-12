ВГТРК опровергли задержание журналиста «России 1» на Украине
ВГТРК не подтвердили информацию о задержании корреспондента «России 1» на Украине.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании. «Это не наши», - сказали в пресс-службе, пояснив, что сотрудников ни «России 1», ни «России 24» там не оказалось.
Ранее украинские СМИ рассказывали о задержании в Одессе журналиста «России 1», подозреваемого в шпионаже.
Настоящим талисманом для журналистов, работающих в «горячих точках», может стать рамка с автографом выдающегося путешественника Федора Конюхова и фрагментом воздушного шара, на котором он облетел земной шар за рекордно короткое время. Сувенир принесет его обладателю удачу, поможет установить личные рекорды и уберечь от опасностей.
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