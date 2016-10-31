ВФЛА выплатит компенсации за пропуск Олимпиады-2016 42 российским легкоатлетам

Всероссийская федерация легкой атлетики в начале ноября единовременно выплатит 42 российским спортсменам денежные компенсации за пропуск Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое заявление сделал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

- Материальную компенсацию получат 42 легкоатлета, выплаты пройдут всем одновременно. Размер компенсаций будет зависеть от того, какой результат тот или иной спортсмен мог бы реально показать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, - цитирует Шляхтина ТАСС.

Глава федерации отказался озвучить суммы, которые получат спортсмены, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

- Что касается размера компенсаций, то я считаю неправильным называть точную сумму, кто сколько получит. Но могу сказать, что лидеры (четыре-пять человек), которые претендовали бы на золото Игр-2016, получат очень хорошую компенсацию, - сказал собеседник агентства.

Ранее, 25 августа, выступая перед олимпийцами, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Фонд поддержки олимпийцев России выделит средства для помощи отстраненным от участия в Играх спортсменам.

По словам Шляхтина, формирование списка происходило по схеме: федерация давала предложения по кандидатурам, а Фонд утверждал.

- Не было такого, чтобы хотя бы одно наше предложение было отклонено, потому что мы подали документы только на достойных, - отметил глава ВФЛА.

Легкоатлетическая сборная России, в которую были включены 67 спортсменов, не была допущена к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, выступить на Играх-2016 смогла только Дарья Клишина (прыжки в длину), которой пришлось доказывать свое право на участие в стартах через Спортивный арбитражный суд в Лозанне.