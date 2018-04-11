Вейпы в России получат все запреты как табачные изделия

В России планируют запретить использование вейпов в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения.

Ранее Минпромторг предложил ограничить использование вейпов в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах и зданиях органов власти.

До сих пор продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в российском законодательстве никак не регламентировались, сообщает «Известия».