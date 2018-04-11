Вейпы в России получат все запреты как табачные изделия
В России планируют запретить использование вейпов в подъездах многоквартирных домов, заведениях общепита и учреждениях санитарно-курортного лечения.
Ранее Минпромторг предложил ограничить использование вейпов в образовательных и медицинских учреждениях, спортивных и культурных объектах и зданиях органов власти.
До сих пор продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в российском законодательстве никак не регламентировались, сообщает «Известия».
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