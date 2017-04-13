Вето России в Совбезе ООН разочаровало Британию и Францию
Президент Франции Франсуа Олланд и британский министр иностранных дел Борис Джонсон раскритиковали Россию за вето в Совбезе ОГН по Сирии.
По словам Олланда, Франция не жалела усилий по доработке резолюции, но Россия в очередной раз противопоставила себя большинству в Совете Безопасности ООН. Он добавил, что действия РФ продиктованы намерением защитить режим сирийского президента Башара Асада, сообщает НСН.
Джонсон, в свою очередь, заявил, что удручен позицией России по резолюции.
Ранее в МИД России назвали документ, подготовленный Великобританией, США И Францией, неприемлемым, поскольку он обвиняет правительство Сирии в химатаке в провинции Идлиб без проведения расследования.
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