Во Вьетнаме в результате наводнения погибли более 20 человек

Жертвами наводнений в центральных районах Вьетнама стали 24 человека, еще 16 пострадали и двое считаются пропавшими без вести.

Стихией снесены свыше 300 домов и повреждено еще более 100. Затоплены тысячи гектаров рисовых полей, с зерновыми и лесонасаждениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным властей, ущерб, нанесенный катастрофой, оценивается более чем в 35 миллионов рублей.