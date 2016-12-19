Во Вьетнаме в результате наводнения погибли более 20 человек
Жертвами наводнений в центральных районах Вьетнама стали 24 человека, еще 16 пострадали и двое считаются пропавшими без вести.
Стихией снесены свыше 300 домов и повреждено еще более 100. Затоплены тысячи гектаров рисовых полей, с зерновыми и лесонасаждениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным властей, ущерб, нанесенный катастрофой, оценивается более чем в 35 миллионов рублей.
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