Во Вьетнаме у контрабандистов нашли три тонны бивней
Полиция Вьетнама изъяла у контрабандиста более 2,7 тонн слоновой кости.
Как пишет РИА Новости, полиция остановила на трассе грузовик, направляющийся в сторону Ханоя. При осмотре машины среди фруктов были обнаружены бивни.
В высшем обществе ряда азиатских стран, в том числе Китая, Кореи и Вьетнама, владение предметами из слоновой кости, рога носорога или шкуры панголина (исчезающего вида муравьеда) считается престижным.
В апреле 2015 года таможенники Таиланда обнаружили у контрабандистов четыре тонны слоновой кости общей стоимостью в шесть миллионов долларов.
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