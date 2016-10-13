Вьетнам опроверг сообщения о размещении военной базы РФ на своей территории

Отношения между Россией и Вьетнамом носят дружественный характер и успешно развиваются, однако речь о возрождении российской военно-морской базы Кармань не идет. Такое заявление сделал на брифинге в Ханое официальный представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь.

По словам главы департамента информации и печати вьетнамского внешнеполитического ведомства, Вьетнам последовательно проводит открытую политику, основанную на принципе «трех нет».

- Мы не присоединяемся к международным военным альянсам, не встаем на сторону одного государства против другого и не позволяем никаким странам размещать военные базы на своей территории, - цитирует Ле Хай Биня ТАСС.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в связи с возрастающей международной напряженностью российская сторона рассматривает возможность возрождения своих военных баз на Кубе и во Вьетнаме.