Ветеринары не пустили в Россию птиц из Таджикистана
В аэропорту "Домодедово" сотрудники Россельхознадзора запретили провоз в Россию 16 птиц. Один из пассажиров привез голубей и кур с собой из Таджикистана в багаже и ручной клади.
Ветеринары РФ приняли решение об отправке птиц обратно в Таджикистан. Россельхознадзор отмечает, что пассажир пытался ввезти птиц в Россию с нарушениями ветеринарного законодательства. Кроме того, были нарушены санитурные требования Таможенного союза.
Известно, что на родину обратно отправили 13 голубей и трех куриц. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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