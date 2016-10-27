Ветеринары не пустили в Россию птиц из Таджикистана

В аэропорту "Домодедово" сотрудники Россельхознадзора запретили провоз в Россию 16 птиц. Один из пассажиров привез голубей и кур с собой из Таджикистана в багаже и ручной клади.

Ветеринары РФ приняли решение об отправке птиц обратно в Таджикистан. Россельхознадзор отмечает, что пассажир пытался ввезти птиц в Россию с нарушениями ветеринарного законодательства. Кроме того, были нарушены санитурные требования Таможенного союза.

Известно, что на родину обратно отправили 13 голубей и трех куриц. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".