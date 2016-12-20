Ветераны МВД Украины перекрыли Крещатик и требуют отставки Авакова

В акции протеста против невыплаты пенсий на Крещатике в Киеве участвует около 500 ветеранов МВД Украины. Они требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Ветераны МВД требуют пересчета пенсий и отставки Авакова, а «министр» выгоняет к ним гвардию», - цитирует ТАСС запись, сделанную на странице в Facebook депутатом Верховной рады Сергеем Каплиным.

С аналогичными требованиями выступили почти 50 бывших правоохранителей в Ровно, они пикетируют здание областной дминистрации.

Ранее депутаты Рады сообщили, что Аваков написал заявление об отставке и бежал из страны в Канаду. Однако позже министр МВД Украины эти сообщения опроверг.