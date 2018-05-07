Ветераны России, Латвии, Литвы и Эстонии получат выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским ветеранам, проживающим в РФ, Латвии, Литве и Эстонии.

Выплата в размере 10 тысяч рублей назначена в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что доплату получат только непосредственные участники Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.