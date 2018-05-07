Ветераны России, Латвии, Литвы и Эстонии получат выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским ветеранам, проживающим в РФ, Латвии, Литве и Эстонии.
Выплата в размере 10 тысяч рублей назначена в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Отмечается, что доплату получат только непосредственные участники Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
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