Ветераны боев в Донбассе объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР
Бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил о том, что ветераны боев с ополченцами начинают бессрочную торговую блокаду ДНР и ЛНР.
«Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которых наживают миллионы как главари так называемых ДНР и ЛНР, так и «украинские» олигархи и чиновники», − цитирует телерадиокомпания «Звезда» запись, сделанную Семенченко в фейсбуке.
Бывший боец батальона «Айдар» Валентин Лихолит уточнил, что ветераны так называемой антитеррористической операции планируют прекратить поставки металла, угля, леса, табачных изделий и алкоголя в Донбасс.
Кроме того, рассматривается прекращение подачи в «оккупированные» регионы электричества и воды.
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