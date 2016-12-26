Ветераны боев в Донбассе объявили о начале торговой блокады ДНР и ЛНР

Бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил о том, что ветераны боев с ополченцами начинают бессрочную торговую блокаду ДНР и ЛНР.

«Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которых наживают миллионы как главари так называемых ДНР и ЛНР, так и «украинские» олигархи и чиновники», − цитирует телерадиокомпания «Звезда» запись, сделанную Семенченко в фейсбуке.

Бывший боец батальона «Айдар» Валентин Лихолит уточнил, что ветераны так называемой антитеррористической операции планируют прекратить поставки металла, угля, леса, табачных изделий и алкоголя в Донбасс.

Кроме того, рассматривается прекращение подачи в «оккупированные» регионы электричества и воды.