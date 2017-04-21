Ветер от упавшего на Землю астероида сдует человечество

Сильные ветры и ударные волны являются самыми опасными для Земли последствиями встречи с астероидом, считают ученые из Великобритании.

Команда университета Саутгемптона смоделировала падение на Землю 50 тысяч астероидов диаметром от 15 до 400 метров.

По словам автора исследования Клеменса Румпфа, смертоносные удары астероидов редки, однако нужно быть готовыми ко всему и заранее понять, как снизить число смертей и разрушений.

По результатам работы, наибольшее число жертв унесли бы ветер и ударные волны, от которых погибли бы 60 процентов людей. Ученые пояснили, что ударная волна невероятной силы при столкновении Земли с астероидом должна возникнуть из-за резкого скачка атмосферного давления, который повредил бы внутренние органы людей.

Что касается ветра, то его силы будет достаточно, чтобы превратить леса в ровную поверхность.

Наименее опасными оказались сейсмические толчки и падающие обломки небесного тела, сообщает «Вести.ру».

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