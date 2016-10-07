Вестибюли трех станций метро будут закрыты в Москве на выходные

Руководство Московского метрополитена в ближайшие выходные закроет вестибюли трех станций.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.

С 02:00 8 октября до открытия метрополитена в понедельник, 10 октября, для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Китай-город», вестибюль станции «Тургеневская» (вход и выход через расположенные рядом вестибюли станций «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды»), а также южный вестибюль станции «Тульская».

На такие меры пришлось пойти ради благоустройства станций.

Администрация подземки приносит извинения за доставленные неудобства.

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