Вестибюли трех станций метро будут закрыты в Москве на выходные
Руководство Московского метрополитена в ближайшие выходные закроет вестибюли трех станций.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подземки.
С 02:00 8 октября до открытия метрополитена в понедельник, 10 октября, для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Китай-город», вестибюль станции «Тургеневская» (вход и выход через расположенные рядом вестибюли станций «Сретенский бульвар» и «Чистые пруды»), а также южный вестибюль станции «Тульская».
На такие меры пришлось пойти ради благоустройства станций.
Администрация подземки приносит извинения за доставленные неудобства.
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