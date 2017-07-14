«Вести» Украины подверглись обыскам со стороны спецслужб
Работа украинской редакции «Вести» остановлена из-за обыска офиса сотрудниками спецслужб.
В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована.
Руководит операцией главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
По последней информации, обыск ведут оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции и следователи Генпрокуратуры.
Подробности не сообщаются, отмечает Regnum.
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