Веснина и Макарова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Елена Веснина и Екатерина Макарова, нынешним летом завоевавшие золотые медали в парном разряде олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро, сделали еще один шаг к победе на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

В четвертьфинале российский дуэт обыграл Андреа Главачкову и Луцию Градецкую (6:2, 7:5) и теперь встретится с парой Мартина Хингис (Швейцария) – Саня Мирза (Индия).

Во втором полуфинале встретятся Кристина Младенович и Каролин Гарсия (Франция) и Бетани Маттек-Сэндс (США) и Луция Шафаржова (Чехия). Оба полуфинала запланированы на 29 октября, - сообщает ТАСС.

Итоговый турнир WTA, который называют неофициальным чемпионатом мира, завершится в Сингапуре 30 октября.

Ранее сообщалось, что в полуфинал Итогового турнира WTA в одиночном разряде пробилась россиянка Светлана Кузнецова.

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