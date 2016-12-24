В ДНР не верят в выполнение Киевом минских соглашений в 2017 году

Киев не изменит свою позицию в отношении выполнения минских соглашений в 2017 году, считает полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

По его мнению, маловероятно, что Киев в какой-то период начнет трезво смотреть на то, что подписал и взял на себя обязательства в Минске.

Пушилин также напомнил, что в 2016 году Киев намеренно затягивал мирное урегулирование конфликта в Донбассе, а также заблокировал работу подгруппы по экономическим вопросам.

- Если Киев выполнит соглашения, то Украины не будет в том виде, в каком ее хотели видеть радикалы и все те, кто участвовал в государственном перевороте, — добавил полпред ДНР отметив, что возлагает небольшие надежды на смену позиции по Донбассу с приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «РИА Новости».

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