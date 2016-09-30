Верующие в Тбилиси проводят акцию протеста в связи с визитом папы Римского

Представители духовных лиц Грузии проводят акцию протеста рядом с аэропортом Тбилиси. Они недовольны визитом в страну папы Римского Франциска.

Папа намерен во время двухдневного визита понтифик встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и католикос-патриархом всея Грузии Илией Вторым.

Завтра глава Римско-католической церкви отслужит мессу на стадионе имени Михаила Месхи, а потом наведается в один главных духовных центров Грузии — кафедральный патриарший храм Светицховели в Мцхете.

Между тем, Грузинская православная церковь призвала общество отнестись спокойно к визиту папы Римского в Грузию, сообщает РИА Новости.