Верующие попросили высшую инстанцию о запрете «Матильды»
Православное движение «Царский крест» предлагает верующим молиться Богу о запрете фильма Алексея Учителя «Матильда».
Участники движения составили соответствующую молитву, которую читают каждое воскресенье. «И недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оксверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его», - цитирует «Лента.ру» выдержку из молитвы.
Активисты также призывают священнослужителей проводить регулярные молебны о запрете фильма.
Картина «Матильда», еще не вышедшая в прокат, рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Настоящую кампанию против фильма развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская, утверждая, что он оскорбляет чувства верующих. Некоторое время назад стало известно, что в борьбу с фильмом включилась епархия ХМАО.
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