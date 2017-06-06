Вертолеты и морская пехота США штурмуют сирийскую Ракку

В операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» принимают участие подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты, сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, морпехи применяют 155-миллиметровые гаубицы М777 для поддержки наступающих частей. Ранее альянс оппозиции «Сирийские демократические силы» вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города от террористов.

Ракка с 2013 года считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Официальные власти Сирии обвиняют США в том, что они действуют без их согласия, сообщает «РИА Новости».