Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 был вынужден совершить экстренную посадку вблизи поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе региональном ГУ МЧС ФР.

- Пострадавших и разрушений нет, - сказал собеседник ТАСС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вертолет Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире.