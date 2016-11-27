Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 был вынужден совершить экстренную посадку вблизи поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе региональном ГУ МЧС ФР.
- Пострадавших и разрушений нет, - сказал собеседник ТАСС.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вертолет Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире.
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