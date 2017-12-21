Вероятность войны на Корейском полуострове не превышает 20%

Российские специалисты оценили вероятность начала военного конфликта между Пхеньяном и Сеулом и вмешательства в него США.

«Пока что мы даем 15-17% возможного развития сценария возникновения вооруженного конфликта без применения ядерного оружия между Северной и Южной Кореей», - сказал НСН академик Академии военных наук, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в запасе Андрей Кошкин.

Что касается США, то они демонстрируют всему миру подготовку к вмешательству в это противостояние. Однако Вашингтон не будет начинать никаких боевых действий, пока не узнает расположения всех пусковых установок КНДР.

По словам эксперта, американской разведке сложно получить такую информацию из-за закрытости КНДР. Но без нее США не рискнут вступать в противобортство и будут нагнетать обстановку постоянными учениями совместно с Южной Кореей.

КНДР также не станет первой наносить удар по США или союзникам, поскольку Пхеньян осознает большой ядерный потенциал противника, добавил Кошкин.

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