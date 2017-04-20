ФНС вернет деньги за отдых в российских санаториях

Граждане, предпочитающие отдых в российских санаториях, смогут сделать налоговый вычет до 120 тысяч рублей, рассказал сенатор Игорь Фомин.

По его словам, соответствующие предложения комитета Совета Федерации по социальной политике были высказаны на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса РФ.

Как отмечает газета «Известия», сейчас вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30 процентов от стоимости. Гражданин, желающий возместить часть определенных расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья), подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога.

По мнению сенаторов, налоговый вычет на стоимость внутрироссийского отдыха может существенно увеличить объем российского туристического рынка.