Верка Сердючка призвала власти Украины пустить Самойлову на «Евровидение» в Киев

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, призвал власти Украины сделать исключение для российской исполнительницы Юлии Самойловой и пустить ее на конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае.

По его мнению, украинским госструктурам необходимо забыть об эмоциях и отнестись к случаю с Самойловой с точки зрения человечности.

«Она не едет на Украину с автоматом, она едет с песней», - отметил Данилко.

Также он признал, что Самойлова участвовала на фестивале для людей с ограниченными возможностями в Крыму, напомнив, что певица поехала на полуостров как артист-исполнитель, «которую пригласили выступить перед такими же людьми, как она сама».

Ранее СБУ официально запретила российской исполнительнице Юлии Самойловой въезд на Украину на три года из-за поездки певицы в Крым в 2015 году. В Киеве Самойлова, с детства прикованная к инвалидному креслу, должна была представить Россию с песней Flame is burning, сообщает «ТВ Центр».

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