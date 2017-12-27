Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России зарегистрировал иск Telegram об отмене приказа ФСБ РФ по поводу дешифровки сообщений, говорится в карточке дела.

О том, примет ли суд иск к рассмотрению, будет решено в течение трех дней.

Правозащитная группа «Агора», представляющая интересы Telegram, просит Верховный суд признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, утверждающий порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для декодирования сообщений.

По мнению Telegram, тайна переписки может быть нарушена только при определенных условиях и в строгом соответствии с законом.

В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».