Верховный суд рекомендует не арестовывать подозреваемых в махинациях бизнесменов

В проекте постановления пленума Верховного суда содержится рекомендация судьям не заключать под стражу бизнесменов, подозреваемых в финансовых махинациях, а также реагировать на случаи незаконного уголовного преследования предпринимателей.

В документе отмечается также, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает заключать под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений, предусмотренных рядом статей УК, при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, - сообщает ТАСС.

Как отмечает Верховный суд РФ, эта норма распространяется и на тех лиц, кто проходит по делу в качестве соучастника преступления в сфере предпринимательской деятельности, не являясь бизнесменом.

По данным агентства, постановление Верховного суда РФ будет принято после внесения ряда редакционных правок.

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