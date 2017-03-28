Верховный суд разрешил возить детей без автокресла

Верховный суд запретил ГИБДД штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла, если они используют альтернативные фиксаторы, говорится в постановлении судьи Владимира Меркулова.

Как уточняется в решении суда, детей до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье, используя подходящие детские удерживающие устройства, а также другие средства, которые позволяют пристегнуть ребенка ремнем безопасности.

Подчеркивается, что такая трактовка следует из «буквального толкования нормы ПДД». Кроме того, согласно нормам ГОСТ, под определение цельного детского удерживающего устройства подпадает использование ремня безопасности с любой плотной подушкой. Перевозя ребенка таким образом водитель не будет являться нарушителем.

Ранее в суд обратился водитель из Екатеринбурга, которого оштрафовали на три тысячи рублей за перевозку ребенка без автокресла. При этом ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности с использованием фиксатора для детей, сообщает «РИА Новости».

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