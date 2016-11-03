Верховный суд РФ предлагает запретить аресты бизнесменов

Верховный суд РФ предлагает запретить аресты бизнесменов, подозреваемых по ряду экономических статей Уголовного кодекса.

Согласно проекту пленума ВС РФ, обвиняемые в махинациях в сфере предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов, не могут быть заключены под стражу на основании части 1 статьи 108 УПК РФ.

Запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу распространяется на подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171 — 174, 174.1, 176 — 178, 180 — 183, 185 — 185.4, 190 — 199.2 УК РФ, а также в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ – при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Как отмечает «РИА Новости», речь идет о разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну, растрате средств, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, легализации денежных средств, манипулировании рынком, незаконном обороте драгоценных металлов и других статьях экономической направленности.

Проект пленума также предлагает не сажать под арест соучастников предпринимателей при аналогичных условиях. Суд пока не принял проект, в него могут быть внесены изменения.

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