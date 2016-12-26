Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан»

Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и отменил оправдательный приговор двум фигурантам громкого дела «приморских партизан», которые обвинялись в серийных убийствах, грабежах и прочих преступлениях на Дальнем Востоке.

В понедельник суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока не известны, - сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Представители гособвинения указали, что в ходе процесса в Приморском краевом суде председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, допросов обвиняемых и очных ставок с ними, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.