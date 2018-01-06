Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на решение ЦИК

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы оппозиционеру Алексею Навальному, который просил отменить решение суда первой инстанции и обязать Центризбирком зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом на выборы главы государства.

«Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения», - огласил судья.

Это означает, что решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии допустить Навального к участию в избирательной гонке вступило в силу, передает «Интерфакс».

Ранее адвокаты заявили, что в случае отказа в удовлетворении апелляционной жалобы решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.