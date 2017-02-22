Верховный суд РФ освободил Ильдара Дадина

Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину, а также постановил освободить его из-под стражи и признать его право на реабилитацию.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, впоследствии срок был снижен до 2,5 лет.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года, сообщает «РИА Новости».