Верховный суд Греции отклонил требование Анкары об экстрадиции турецких военных

Восемь турецких военнослужащих освобождены в зале Верховного суда Греции после принятия решения об отклонении требования Анкары об их экстрадиции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Hurriyet.

Ранее военные Турции бежали в Грецию и попросили предоставить им политическом убежище, мотивируя это тем, что на родине их жизням грозит опасность.

Решение о предоставлении им убежища пока не принято.

На родине турецких военных подозревают в причастности к организации путча в июле 2016 года.