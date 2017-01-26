Верховный суд Греции отклонил требование Анкары об экстрадиции турецких военных
Восемь турецких военнослужащих освобождены в зале Верховного суда Греции после принятия решения об отклонении требования Анкары об их экстрадиции.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Hurriyet.
Ранее военные Турции бежали в Грецию и попросили предоставить им политическом убежище, мотивируя это тем, что на родине их жизням грозит опасность.
Решение о предоставлении им убежища пока не принято.
На родине турецких военных подозревают в причастности к организации путча в июле 2016 года.
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