В Верховной раде Савченко заподозрили в связях с ополченцами Донбасса

Службе безопасности Украины надлежит срочно проверить контакты депутата Верховной рады Надежды Савченко с ополченцами Донбасса. Такой вывод содержится в материалах совещания, состоявшегося в комитете Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Служба безопасности Украины должна тщательно проверить контакты народного депутата от «Батькивщины» Надежды Савченко с террористами непризнанных республик оккупированного Донбасса. Такое решение сегодня подготовили на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны», — цитирует РИА «Новости» сообщение, распространенной пресс-службой партии «Народный фронт».

Как отмечается в релизе, в комитете также отметили необходимость ограничить доступ Савченко к государственным тайнам.

Формальным поводом для проверки депутата от «Батькивщины» стало ее поведение в среду на заседании комитета по вопросам национальной безопасности. Савченко устроила здесь скандал и покинула заседание, сорвав рассмотрение ряда важных вопросов повестки дня. После этого глава комитета, представитель «Народного фронта» Сергей Пашинский обратился к секретариату комитета с просьбой подготовить проект решения к СБУ, чтобы проверить Савченко на предмет контактов с ополченцами.

Ранее украинские СМИ сообщили, что выступая в ПАСЕ, Савченко заявила, что встречалась с представителями самопровозглашенных республик на неподконтрольных Киеву территориях.

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