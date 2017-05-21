Верховная Рада Украины проголосует за введение виз для россиян
Верховная Рада на будущей неделе рассмотрит вопрос введения визового режима с Россией.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на источники во фракциях «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», депутаты намеревались провести сверку голосов, чтобы уточнить, насколько целесообразно проводить голосование за введение виз. Однако о результатах сверки ничего не известно.
Уточняется, что вероятность проведения голосования за введение виз для граждан России, желающих посетить Украину, по-прежнему остается высокой.
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