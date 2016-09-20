Верховная рада Украины не признала легитимность нового созыва Госдумы РФ

Депутаты Верховной рады Украины не признают легитимность выборов в Госдуму РФ.

Такое решение было принято из-за того, что выборы прошли на территории Крыма.

- Учитывая факт проведения на территории временно оккупированных Россией Крыма и Севастополя незаконных выборов в Госдуму Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года, Верховная рада признала такие выборы нарушением законодательства, Конституции Украины, основных принципов и норм международного права, устава ООН, Будапештского меморандума, Резолюции ООН о территориальной целостности Украины и других международно-правовых актов, - говорится в решении Верховной рады.

В частности, украинский парламент также не собирается признавать решения своих коллег из России. Международное сообщество украинцы умоляют поступать также.

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