Верховная рада исключила Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ

237 депутатов Верховной рады поддержали решение об исключении Надежды Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

По словам одного из инициаторов этого шага депутата Виталия Куприя, «Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности».

- Мы хотим обезопасить комитет, государство, наши Вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных, - цитирует ТАСС другого парламентария, депутата от «Народного фронта» Юрия Березу.

При этом в результативной части документа указана формальная причина исключения Савченко из делегации в ПАСЕ. В нем, в частности, говорится, что она была избрана ради освобождения из заключения в Российской Федерации.

Ранее фракция «Батькивщина» исключила Савченко из своего состава.

Причиной всего этого стало то, что депутат по собственной инициативе отправилась в Минск, где провела переговоры об обмене пленными с лидерами ДНР и ЛНР.