Вердикт экс-директору Библиотеки украинской литературы оставлен в силе
Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего директора столичной Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.
В прошлом году Мещанский суд Москвы приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно, признав виновной в растрате и экстремизме. Адвокаты Шариной сочли ее вину недоказанной и настаивали на отмене приговора.
Апелляционная коллегия Мосгорсуда признал вердикт законным и подлежащим исполнению, передает «Интерфакс».
Сама Шарина, выступая с последним словом, назвала уголовное дело в отношении нее подлым и незаконным. Она также добавила, что судебный процесс оказался фатальным для библиотеки.
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