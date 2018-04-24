Вердикт экс-директору Библиотеки украинской литературы оставлен в силе

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего директора столичной Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.

В прошлом году Мещанский суд Москвы приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно, признав виновной в растрате и экстремизме. Адвокаты Шариной сочли ее вину недоказанной и настаивали на отмене приговора.

Апелляционная коллегия Мосгорсуда признал вердикт законным и подлежащим исполнению, передает «Интерфакс».

Сама Шарина, выступая с последним словом, назвала уголовное дело в отношении нее подлым и незаконным. Она также добавила, что судебный процесс оказался фатальным для библиотеки.