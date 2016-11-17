Вердикт по делу полузащитника ЦСКА Еременко будет вынесен 18 ноября

Союз европейских футбольных ассоциаций объявит о своем решении по делу полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Еременко по неназванной причине в начале октября был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 30 дней.

10 ноября состоялось слушание, а в понедельник в пресс-службе УЕФА сообщили, что оглашение решения ожидается в конце этой недели.

- Дисциплинарный и этический комитеты УЕФА – независимые органы. Они отгородились, и любая попытка что-то уточнить у них наталкивается на просьбу дать им поработать. Они решили изучить еще какие-то обстоятельства, так они объясняют, - цитирует главу Российского футбольного союза Виталия Мутко «Спортфакт» со ссылкой на Р-Спорт.