Вербовщики украинского нацбатальона «Азов» задержаны в Бразилии

Правоохранительные органы бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул провела операцию по задержанию вербовщиков украинского батальона «Азов» и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе. Об этом сообщил глава отдела по противодействию и борьбе с неонацистскими организациями в первом отделении полиции города Порту-Алегри Пауло Сезар Жардим.

- Около 10 месяцев назад мы получили информацию, что люди из Украины и других стран Восточной Европы приехали сюда, чтобы вербовать членов неонацистских групп в батальон «Азов» для отправки их на Украину. Многие люди были задержаны и дали показания, — цитирует Пауло Сезара Жардима РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

По словам собеседника агентства, задержания проводились одновременно в восьми городах, но на данный момент вербовщики не находятся под стражей из-за особенностей бразильского законодательства.

- С поличным нам не удалось их арестовать, а судебное постановление было только на задержание для дачи показания и с целью предотвращения возможных действий в будущем, — пояснил полицейский.

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