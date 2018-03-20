Венгрию нервирует размещение украинских военных в Закарпатье

Будапешт недоволен планами украинских властей по размещению военных в Закарпатье.

Киев намеревается восстановить воинскую часть численностью порядка 800 человек в городе Берегово. В Минобороны Украины объясняют это стремлением защитить территориальную целостность государства.

В МИД Венгрии воспринимают данный шаг иначе. По мнению главы ведомства Петера Сиярто, Киев видит угрозу для себя в существовании венгерской национальной общины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на венгерские СМИ.