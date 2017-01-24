Венгрия подсчитала потери из-за антироссийских санкций

Санкционная политика Евросоюза в отношении России лишила Венгрию шести с половиной миллиардов долларов за три года. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

В интервью изданию «Коммерсант» он отметил, что годовой объем венгерского экспорта равен примерно 90 миллиардам долларов, поэтому вышеуказанная сумма является чувствительной потерей для страны.

По мнению министра, санкции «неэффективны и вредны» как для европейской экономики, так и для российской. Он выразил надежду на то, что итогом мартовского саммита ЕС станет смягчение ограничений.

При этом Сийярто подчеркнул, что многое зависит от диалога России с США. Он пояснил, что не повлияет напрямую на позицию Венгрии, но может положительно воздействовать на Евросоюз в целом. Если отношения РФ и США начнут налаживаться, то будет легче убедить Европу последовать примеру Штатов.

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Места: Россия, США, ЕС
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